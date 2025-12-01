Heure du conte Les boules (de Noël) ! Médiathèque Ploumagoar
Heure du conte Les boules (de Noël) ! Médiathèque Ploumagoar mercredi 17 décembre 2025.
Heure du conte Les boules (de Noël) !
Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-17 11:30:00
Date(s) :
2025-12-17
L’heure du conte revient avec une séance conviviale dédiée aux boules de Noël. Animée par Grégor, elle s’adresse aux enfants dès 3 ans et propose un moment de découverte autour d’histoires adaptées aux plus jeunes. L’animation, gratuite, invite les familles à partager un temps de lecture et à réserver pour garantir leur place. .
Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02
English :
L’événement Heure du conte Les boules (de Noël) ! Ploumagoar a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol