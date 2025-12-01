Heure du conte Les boules (de Noël) ! Médiathèque Ploumagoar

Heure du conte Les boules (de Noël) !

Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:30:00

2025-12-17

L’heure du conte revient avec une séance conviviale dédiée aux boules de Noël. Animée par Grégor, elle s’adresse aux enfants dès 3 ans et propose un moment de découverte autour d’histoires adaptées aux plus jeunes. L’animation, gratuite, invite les familles à partager un temps de lecture et à réserver pour garantir leur place. .

Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02

