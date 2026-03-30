Heure du conte Les histoires de Barbara Nieul
Heure du conte Les histoires de Barbara Nieul samedi 11 avril 2026.
Heure du conte Les histoires de Barbara
Place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-05-30 2026-06-20 2026-07-04
Installez-vous confortablement et plongez dans l’univers des belles histoires de Barbara à la médiathèque de Nieul. .
Place Émile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 62 08 bibli.clancier@elan87.fr
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English : Heure du conte Les histoires de Barbara
L’événement Heure du conte Les histoires de Barbara Nieul a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Monts du Limousin
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