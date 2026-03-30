Heure du conte Les histoires de Barbara

Place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-30 2026-06-20 2026-07-04

Installez-vous confortablement et plongez dans l’univers des belles histoires de Barbara à la médiathèque de Nieul. .

Place Émile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 62 08 bibli.clancier@elan87.fr

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English : Heure du conte Les histoires de Barbara

L’événement Heure du conte Les histoires de Barbara Nieul a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Monts du Limousin