Heure du conte Les histoires de Barbara spécial Noël Nieul
Heure du conte Les histoires de Barbara spécial Noël Nieul samedi 6 décembre 2025.
Heure du conte Les histoires de Barbara spécial Noël
Place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Venez écouter les belles histoires de Barbara sur le thème de Noël. .
Place Émile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 62 08 bibli.clancier@elan87.fr
English : Heure du conte Les histoires de Barbara spécial Noël
German : Heure du conte Les histoires de Barbara spécial Noël
Italiano :
Espanol : Heure du conte Les histoires de Barbara spécial Noël
L’événement Heure du conte Les histoires de Barbara spécial Noël Nieul a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Monts du Limousin