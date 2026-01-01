Heure du conte Les Pirates ! Médiathèque Ploumagoar
Heure du conte Les Pirates ! Médiathèque Ploumagoar mercredi 28 janvier 2026.
Heure du conte Les Pirates !
Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-28 10:30:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28
L’heure du conte invite les enfants dès 3 ans à un voyage dans l’univers des pirates. Animée par Grégor, cette lecture vivante propose un moment calme et ludique à partager en famille, tout en découvrant l’espace jeunesse et le plaisir de lire ensemble. .
Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02
