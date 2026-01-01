Heure du conte Médiathèque Louverné

Heure du conte

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-22

Lecture d’albums autour d’un thème, pour petits et grands. À partir de 4 ans.

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

English :

Themed book readings for young and old. For ages 4 and up.

