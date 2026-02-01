Heure du conte L’univers d’Isabelle Simler Médiathèque Ploumagoar

Heure du conte L’univers d’Isabelle Simler

Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

La médiathèque de Ploumagoar propose une heure du conte pour les enfants dès 3 ans, autour d’un récit vivant animé par Grégor. Un moment calme et ludique pour développer l’écoute, l’imaginaire collectif et le plaisir de découvrir les livres jeunesse ensemble. .

Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02

