Heure du conte L’univers d’Isabelle Simler Médiathèque Ploumagoar

Heure du conte L’univers d’Isabelle Simler
Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
La médiathèque de Ploumagoar propose une heure du conte pour les enfants dès 3 ans, autour d’un récit vivant animé par Grégor. Un moment calme et ludique pour développer l’écoute, l’imaginaire collectif et le plaisir de découvrir les livres jeunesse ensemble. .
Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02
