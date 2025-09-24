Heure du conte Médiathèque de Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Heure du conte Médiathèque de Segré

Segré Médiathèque Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le rendez-vous mensuel heure du conte proposé par la Médiathèque de Segré.

L’Heure du conte Pour les petits rêveurs, un samedi par mois à 10h30

Nicole et Gaël donnent rendez-vous aux enfants de 2 à 6 ans pour un doux moment d’histoires, de rires et d’imaginaire.

À travers des lectures vivantes et adaptées aux tout-petits, l’Heure du conte invite les enfants à découvrir les joies de la lecture, à s’émerveiller, et à partager un moment chaleureux en famille. .

Segré Médiathèque Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

English :

The monthly appointment story time proposed by the Media Library of Segré.

L’événement Heure du conte Médiathèque de Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Anjou bleu