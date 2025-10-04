Heure du conte Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Heure du conte Médiathèque du Carré d’Art Nîmes samedi 4 octobre 2025.

Heure du conte Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

dans le petit auditorium, à partir de 18 mois.

Pour les grands et les petits, un moment d’écoute et de partage autour d’une histoire contée.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

