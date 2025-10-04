Heure du conte Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry
Heure du conte Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry samedi 4 octobre 2025.
Heure du conte Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Heure du conte avec Alain Roubaud
Mon papa, il est trop fort !
Je ne sais pas pour toi, mais, moi mon papa, c’est le plus fort du monde… Tu vas voir…
Pour les enfants à partir de 5 ans, en accès libre au 3ème étage
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
Heure du conte avec Alain Roubaud
Ville de Chambéry