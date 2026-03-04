Heure du conte, Médiathèque Le jardin de Lecture, Saint-Aignan-Grandlieu

Heure du conte 18 et 26 mars Médiathèque Le jardin de Lecture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T11:00:00+01:00 – 2026-03-18T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T11:30:00+01:00 – 2026-03-26T12:00:00+01:00

L’Heure du conte, c’est le moment privilégié des enfants pour voyager dans l’univers de la lecture en écoutant des histoires captivantes. Un instant hors du temps pour s’échapper dans un monde imaginaire où ils pourront rêver et même s’émerveiller.

Thème : Les mondes souterrains !

Médiathèque Le jardin de Lecture 39 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’Heure du conte, c’est le moment privilégié des enfants pour voyager dans l’univers de la lecture en écoutant des histoires captivantes. enfant lecture

SAGL