Heure du conte Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 11:00 – 11:30

Gratuit : oui Réservation conseillée au 02 40 26 44 55 ou par mail sur mediatheque@sagl.fr En famille, Jeune Public

L’Heure du conte, c’est le moment privilégié des enfants pour voyager dans l’univers de la lecture en écoutant des histoires captivantes. Un instant hors du temps pour s’échapper dans un monde imaginaire où ils pourront rêver et même s’émerveiller. Cette heure du conte s’insrit dans le cadre de l’évènement « les nuits de la lecture 2026 ».Thème : Je déménage !

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr



