Heure du conte Bibliothèque Au Bord des Mots Merville-Franceville-Plage
jeudi 22 octobre 2026 · Bibliothèque Au Bord des Mots · Merville-Franceville-Plage
Informations pratiques
Merville-Franceville-Plage
Heure du conte
Bibliothèque Au Bord des Mots 2 avenue Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 16:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Ouvrez grand vos écoutilles et laissez porter par le flot de récits lors de cet atelier lecture.
Dès ans.
Ouvrez grand vos écoutilles et laissez porter par le flot de récits lors de cet atelier lecture. Dès 3 ans. .
Bibliothèque Au Bord des Mots 2 avenue Montfermeil Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70 bibli-merville-franceville@orange.fr
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English : Heure du conte
Batten down your hatches and let yourself be carried away by the flow of stories at this reading workshop.
Ages 3 and up.
L’événement Heure du conte Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge
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