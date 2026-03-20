Heure du conte

Médiathèque de Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Lecture d’albums à partir de 4 ans

_Entrée libre et gratuite .

Médiathèque de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 valente-m@mimizan.com

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Mimizan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mimizan