Heure du conte Mimizan
Heure du conte Mimizan mercredi 8 avril 2026.
Heure du conte
Médiathèque de Mimizan Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Lecture d’albums à partir de 4 ans
_Entrée libre et gratuite .
Médiathèque de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 valente-m@mimizan.com
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English : Heure du conte
L’événement Heure du conte Mimizan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mimizan