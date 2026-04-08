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Heure du conte Mimizan

mercredi 28 octobre 2026 · Mimizan

Heure du conte Mimizan

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Médiathèque Mimizan
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Mimizan

Heure du conte

Médiathèque Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Lecture d’albums à partir de 4 ans

Entrée libre et gratuite   .

Médiathèque Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97  valente-m@mimizan.com

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan

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