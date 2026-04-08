AGENDA · Mimizan
Heure du conte Mimizan
mercredi 28 octobre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Heure du conte
Médiathèque Mimizan Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28 11:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Lecture d’albums à partir de 4 ans
Entrée libre et gratuite .
Médiathèque Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 valente-m@mimizan.com
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English : Heure du conte
L’événement Heure du conte Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan
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