Heure du conte

11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Heure du Conte.

Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie des mots. Entre récits imaginaires et aventures merveilleuses, chaque séance est une invitation au voyage. Un moment de calme, de partage et d’évasion, idéal pour stimuler la curiosité des enfants et faire grandir leur imaginaire.

À partir de 4 ans.

Gratuit, inscription conseillée à la médiathèque.

au 03 29 37 47 40 ou mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.frEnfants

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11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Story time.

Make yourself comfortable and let yourself be transported by the magic of words. Between imaginary tales and wonderful adventures, each session is an invitation to travel. A moment of calm, sharing and escape, ideal for stimulating children’s curiosity and nurturing their imagination.

Ages 4 and up.

Free, registration recommended at the media library.

03 29 37 47 40 or mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

L’événement Heure du conte Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MIRECOURT