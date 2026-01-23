Heure du conte monstrueuse Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Heure du conte monstrueuse Biblio’fil

Les monstres dans l’univers de Marjolaine Leray, illustratrice invitée du fil rouge des histoires parfois drôles ou qui font un petit peu peur…

Gratuit.

Sur inscription. .

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Monsters in the world of guest illustrator Marjolaine Leray: stories that are sometimes funny, sometimes a little scary…

