Heure du conte monstrueuse Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Début : 2026-03-11 16:30:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
2026-03-11
Les monstres dans l’univers de Marjolaine Leray, illustratrice invitée du fil rouge des histoires parfois drôles ou qui font un petit peu peur…
Gratuit.
Sur inscription. .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
English :
Monsters in the world of guest illustrator Marjolaine Leray: stories that are sometimes funny, sometimes a little scary…
