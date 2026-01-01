Heure du conte Monts

Heure du conte

Heure du conte

Le samedi 24 janvier 2026 à 10h30

Venez écouter des histoires, des contes d’hiver pour enfants.

Animation gratuite sur réservation à la médiathèque de Monts (02.47.26.21.11)

Pour les enfants à partir de 4 ans.

13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

English :

Story time

Saturday, January 24, 2026 at 10:30 a.m

Come and listen to winter stories for children.

Free with reservation at the Monts media library (02.47.26.21.11)

For children aged 4 and over.

