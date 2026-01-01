Heure du conte Monts
Heure du conte Monts samedi 24 janvier 2026.
Heure du conte
13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Heure du conte
Le samedi 24 janvier 2026 à 10h30
Venez écouter des histoires, des contes d’hiver pour enfants.
Animation gratuite sur réservation à la médiathèque de Monts (02.47.26.21.11)
Pour les enfants à partir de 4 ans.
13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
English :
Story time
Saturday, January 24, 2026 at 10:30 a.m
Come and listen to winter stories for children.
Free with reservation at the Monts media library (02.47.26.21.11)
For children aged 4 and over.
L’événement Heure du conte Monts a été mis à jour le 2026-01-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme