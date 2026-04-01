Heure du Conte Morteaux-Coulibœuf
Heure du Conte Morteaux-Coulibœuf jeudi 16 avril 2026.
Heure du Conte
9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 16:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Heure du Conte
Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres Pour les enfants de 3 à 6 ans 16h sur réservation .
9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
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English : Heure du Conte
Story Time
L’événement Heure du Conte Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande