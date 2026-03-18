Heure du conte Médiathèque DuBouillon Nantua

Heure du conte

Médiathèque DuBouillon 32 avenue du docteur Grézel Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-28

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la Médiathèque DuBouillon propose une heure du conte spéciale poésie !

On se retrouve à L’Heure du conte autour de belles histoires.

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Médiathèque DuBouillon 32 avenue du docteur Grézel Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr

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English :

As part of Printemps des Poètes, the Médiathèque DuBouillon is offering a special poetry storytime!

Join us for L’Heure du conte , a storytelling hour.

L’événement Heure du conte Nantua a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Haut-Bugey