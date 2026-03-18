Heure du conte Médiathèque DuBouillon Nantua
Heure du conte Médiathèque DuBouillon Nantua mercredi 25 mars 2026.
Heure du conte
Médiathèque DuBouillon 32 avenue du docteur Grézel Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25 2026-03-28
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la Médiathèque DuBouillon propose une heure du conte spéciale poésie !
On se retrouve à L’Heure du conte autour de belles histoires.
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Médiathèque DuBouillon 32 avenue du docteur Grézel Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr
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English :
As part of Printemps des Poètes, the Médiathèque DuBouillon is offering a special poetry storytime!
Join us for L’Heure du conte , a storytelling hour.
L’événement Heure du conte Nantua a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Haut-Bugey