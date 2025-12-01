Heure du conte : Noël Bibliothèque Valeyre Paris
Heure du conte : Noël Bibliothèque Valeyre Paris samedi 13 décembre 2025.
En attendant les fêtes de fin d’année, venez écouter nos coups de cœur et des histoires de Noël.
A partir de 5 ans. Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.
Les bibliothécaires jeunesse vous invitent à une lecture collective d’histoires, d’albums et de chansons
Le samedi 13 décembre 2025
de 11h00 à 12h00
gratuit
Public enfants. A partir de 5 ans.
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr