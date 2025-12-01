Heure du conte : Noël Bibliothèque Valeyre Paris

Heure du conte : Noël Bibliothèque Valeyre Paris samedi 13 décembre 2025.

En attendant les fêtes de fin d’année, venez écouter nos coups de cœur et des histoires de Noël.

A partir de 5 ans. Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.

Les bibliothécaires jeunesse vous invitent à une lecture collective d’histoires, d’albums et de chansons

Le samedi 13 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Public enfants. A partir de 5 ans.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr