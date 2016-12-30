Heure du Conte Nogent-le-Rotrou
Heure du Conte Nogent-le-Rotrou mardi 30 décembre 2025.
Heure du Conte
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Gratuit
Début : 2025-12-30 16:00:00
fin : 2025-12-30
2025-12-30
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Mardi 30 décembre à 16h.
Gratuit A partir de 3 ans
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
A rendez-vous for the little ones!
Tuesday, December 30 at 4pm.
Free Ages 3 and up
