Heure du conte Nogent-le-Rotrou
Heure du conte Nogent-le-Rotrou mercredi 25 février 2026.
Heure du conte
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Gratuit
Début : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Des histoires autour de la chaleur et de la convivialité.
Mercredi 25 février à 16h.
Gratuit A partir de 3 ans
Renseignements au 02 37 52 76 16/ bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .
+33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
The meeting place for little ones!
Stories about warmth and conviviality.
Wednesday, February 25 at 4pm.
Free Ages 3 and up
