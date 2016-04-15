Heure du conte

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le rendez-vous des bouts d’choux !

Des histoires autour des animaux.

Mercredi 15 avril à 16h.

Gratuit A partir de 3 ans

Le rendez-vous des bouts d’choux !

Des histoires autour des animaux.

Mercredi 15 avril à 16h.

Gratuit A partir de 3 ans

Renseignements au 02 37 52 76 16/ bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

The meeting place for tots!

Stories about animals.

Wednesday, April 15 at 4pm.

Free Ages 3 and up

L’événement Heure du conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE