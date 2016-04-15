Heure du conte Nogent-le-Rotrou
Heure du conte Nogent-le-Rotrou mercredi 15 avril 2026.
Heure du conte
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Des histoires autour des animaux.
Mercredi 15 avril à 16h.
Gratuit A partir de 3 ans
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Des histoires autour des animaux.
Mercredi 15 avril à 16h.
Gratuit A partir de 3 ans
Renseignements au 02 37 52 76 16/ bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
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English :
The meeting place for tots!
Stories about animals.
Wednesday, April 15 at 4pm.
Free Ages 3 and up
L’événement Heure du conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE
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