Heure du conte Nogent-le-Rotrou

Heure du conte 74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 2026-04-22

Heure du conte Nogent-le-Rotrou mercredi 22 avril 2026.

Heure du conte

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Le rendez-vous des bouts d’choux !
Des histoires autour des animaux.
Mercredi 22 avril à 16h.
Gratuit A partir de 3 ans
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Des histoires autour des animaux.
Mercredi 22 avril à 16h.
Gratuit A partir de 3 ans
Renseignements au 02 37 52 76 16/ bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr   .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16  bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

The meeting place for tots!
Stories about animals.
Wednesday, April 22 at 4pm.
Free Ages 3 and up

L’événement Heure du conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE

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