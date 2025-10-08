HEURE DU CONTE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-10-08 11:00:00
fin : 2025-10-08 11:30:00
2025-10-08 2025-11-05 2025-12-03
Les petites oreilles sont invitées à écouter des histoires, racontées par notre conteuse bénévole Anita.
enfants de 3 à 6 ans .
English :
Little ears are invited to listen to stories told by our volunteer storyteller Anita.
German :
Kleine Ohren sind eingeladen, Geschichten zu lauschen, die von unserer ehrenamtlichen Geschichtenerzählerin Anita vorgetragen werden.
Italiano :
Le piccole orecchie sono invitate ad ascoltare le storie raccontate dalla nostra narratrice volontaria Anita.
Espanol :
Invitamos a los oídos más pequeños a escuchar las historias contadas por nuestra narradora voluntaria Anita.
