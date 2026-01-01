Heure du Conte Nuits de la lecture Villes et Campagnes Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Heure du Conte Nuits de la lecture Villes et Campagnes

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026.

Dans ce cadre, la médiathèque de Falaise vous propose, l’heure du conte sur le thème Villes et Campagnes

La vision des relations villes-campagnes a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie.

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque de Falaise vous propose, l’heure du conte pour les petits sur le thème Villes et campagnes

✔ Mercredi 14 janvier, à 15h00, à Falaise

Sur réservation .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

English : Heure du Conte Nuits de la lecture Villes et Campagnes

The 10th Nuits de la lecture (Reading Nights), organized for the fifth year by the Centre national du livre on the proposal of the French Ministry of Culture, will be held from January 21 to 25, 2026.

As part of this event, the Falaise multimedia library will be hosting a story time on the theme of Towns and Countryside

