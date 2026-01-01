Heure du conte Nuits de la lecture Villes et Campagnes Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf

Heure du conte Nuits de la lecture Villes et Campagnes

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque de Morteaux-Coulibœuf vous propose, l’heure du conte pour les petits sur le thème Villes et campagnes

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026.

La vision des relations villes-campagnes a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie.

✔ Vendredi 23 janvier, à 16h45, à Morteaux-Coulibœuf

Sur réservation .

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

English : Heure du conte Nuits de la lecture Villes et Campagnes

As part of the Nuits de la lecture (Reading Nights) program, the Morteaux-Coulib?uf multimedia library offers story time for children on the theme of Towns and Countryside

