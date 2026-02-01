Heure du conte Place des Halles Pont-d’Ouilly
Heure du conte Place des Halles Pont-d’Ouilly samedi 14 février 2026.
Heure du conte
Place des Halles Médiathèque Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Sur réservation
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Sur réservation .
Place des Halles Médiathèque Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Heure du conte
The librarians prepare the best stories around a theme. For children aged 3 to 6.
A magical time to listen to stories and discover new books.
By reservation only
L’événement Heure du conte Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande