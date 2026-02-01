Heure du conte Place des Halles Pont-d’Ouilly

Heure du conte

Place des Halles Médiathèque Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.

Sur réservation

Place des Halles Médiathèque Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06

English : Heure du conte

The librarians prepare the best stories around a theme. For children aged 3 to 6.

A magical time to listen to stories and discover new books.

By reservation only

L’événement Heure du conte Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande