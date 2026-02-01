Heure du conte Place Nicolas Copernic Potigny
Heure du conte Place Nicolas Copernic Potigny mercredi 11 février 2026.
Heure du conte
Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny Calvados
Début : 2026-02-11 15:30:00
2026-02-11
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Sur réservation
Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22
English : Heure du conte
The librarians prepare the best stories around a theme. For children aged 3 to 6.
A magical time to listen to stories and discover new books.
By reservation only
