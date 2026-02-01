Heure du conte Place Nicolas Copernic Potigny

Heure du conte Place Nicolas Copernic Potigny mercredi 11 février 2026.

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny Calvados

Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique. Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Sur réservation
Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22 

English : Heure du conte

The librarians prepare the best stories around a theme. For children aged 3 to 6.
A magical time to listen to stories and discover new books.
By reservation only

