Heure du conte pour les 0 – 3 ans Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand Paris

Heure du conte pour les 0 – 3 ans Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand Paris samedi 4 octobre 2025.

Heure du conte pour les 0 – 3 ans Samedi 4 octobre, 10h15 Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand Paris

Entrée libre et gratuite pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T11:30:00

Heure du conte des tout-petits (0-3 ans) animée par les bibliothécaires : des comptines, des histoires, des albums…pour s’évader et découvrir les livres dès le plus jeune âge.

Deux séances se succèdent : une à 10h15 et une à 11h.

Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand 79 Rue Nationale, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France +33153827676 https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 La médiathèque Jean-Pierre Melville, nommée en hommage au cinéaste dont les studios étaient implantés non loin de là, rue Jenner, propose des collections adultes, jeunesse, discothèque, vidéothèque, pôle de langues asiatiques.

La médiathèque Jean-Pierre Melville partage son bâtiment avec la bibliothèque patrimoniale Marguerite Durand, spécialisée dans l’Histoire des femmes et du féminisme (3e étage).

Heure du conte des tout-petits (0-3 ans) animée par les bibliothécaires : des comptines, des histoires, des albums…pour s’évader et découvrir les livres dès le plus jeune âge.

Médiathèque Melville