Heure du conte pour les 0-5 ans Bibliothèque municipale Gondreville

Heure du conte pour les 0-5 ans Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale Meurthe-et-Moselle

Limité à 20 personnes

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:45:00

Petites et grandes oreilles sont invités à écouter des histoires autour de l’art et des musées.

La collection Pont des arts de la maison d’édition Elan Vert sera mise en avant au travers de différents albums.

De plus, les tableaux concernés seront projetés pendant la séance.

Bibliothèque municipale 11 RUE DE LA BERGERIE 54840 Gondreville Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383639834 https://www.commune-gondreville.fr/fr/bibliotheque.html

Bibliothèque de Gondreville