Heure du conte pour les plus grands- Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Heure du conte pour les plus grands- Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mercredi 10 septembre 2025.

Heure du conte pour les plus grands- Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 16:30:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-24 2025-10-08 2025-10-28 2025-10-29 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-03 2026-01-07 2026-01-28

Histoires pour les plus grands (3 à 10 ans).

Séance spéciale le mardi 28 octobre pour la fête d’Halloween

Inscription conseillée. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Stories for older children (ages 3 to 10).

German :

Geschichten für ältere Kinder (3 bis 10 Jahre).

Italiano :

Storie per bambini più grandi (dai 3 ai 10 anni).

Espanol :

Cuentos para niños mayores (de 3 a 10 años).

L’événement Heure du conte pour les plus grands- Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis