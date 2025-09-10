Heure du conte pour les plus grands- Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Heure du conte pour les plus grands- Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-10 16:30:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
2025-09-10 2025-09-24 2025-10-08 2025-10-28 2025-10-29 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-03 2026-01-07 2026-01-28
Histoires pour les plus grands (3 à 10 ans).
Séance spéciale le mardi 28 octobre pour la fête d’Halloween
Inscription conseillée. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
English :
Stories for older children (ages 3 to 10).
German :
Geschichten für ältere Kinder (3 bis 10 Jahre).
Italiano :
Storie per bambini più grandi (dai 3 ai 10 anni).
Espanol :
Cuentos para niños mayores (de 3 a 10 años).
