Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Histoires pour les plus grands (3 à 10 ans).
Séance spéciale le mardi 28 octobre pour la fête d’Halloween
Inscription conseillée.   .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30 

Stories for older children (ages 3 to 10).

