Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-01-07 16:30:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

2026-01-07 2026-01-28

Histoires pour les plus grands (3 à 10 ans).

Séance spéciale le mardi 28 octobre pour la fête d’Halloween

Inscription conseillée. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Stories for older children (ages 3 to 10).

