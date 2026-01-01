Heure du conte pour les plus grands- Biblio’fil Boulevard des arts Mésanger

Heure du conte pour les plus grands- Biblio’fil

Boulevard des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Début : 2026-01-14 16:30:00

fin : 2026-01-14 17:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Histoires pour les plus grands (3 à 10 ans).

Inscription conseillée. .

Boulevard des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Stories for older children (ages 3 to 10).

