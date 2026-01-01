Heure du conte Promenade en forêt Salle Henri Picoron Puyravault

Heure du conte Promenade en forêt

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-20 17:00:00

fin : 2026-01-20 17:30:00

2026-01-20

Venez écouter des histoires après la sortie d’école et découvrir un magnifique tapis de lecture dans l’univers de la forêt et d’un auteur Olivier Tallec.

A partir de 4 ans

Sans inscription. .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

Walk in the forest story hour

