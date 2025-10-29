Heure du conte Rusé comme un renard Brienne-le-Château

2025-10-29 10:00:00

2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Dans le cadre de l’exposition Les animaux, les sens aux aguets de Claire de Gastold, la Médiathèque de Brienne-Le-Château et les Amis du livre vous proposent de participer à l’heure du conte suivie d’un atelier

Nombre de places limitées. Réservation recommandée.

Cette exposition, en lien avec les ouvrages Animodorat et Coloranimo de Claire de Gastold,

présente une diversité d’animaux allant de l’orque à la fourmi. Venez découvrir cet univers coloré lors des jours d’ouverture de la médiathèque ! .

Médiathèque Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

L’événement Heure du conte Rusé comme un renard Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne