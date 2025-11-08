Heure du conte Saint-Germain-les-Belles
Heure du conte Saint-Germain-les-Belles samedi 8 novembre 2025.
Heure du conte
Le bourg Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
La prochaine heure du conte à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir aura le plaisir d’accueillir Mahault pour de nouvelles histoires….
Pour les enfants à partir de 5 ans. .
Le bourg Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.perecastor@orange.fr
English : Heure du conte
German : Heure du conte
Italiano :
Espanol : Heure du conte
L’événement Heure du conte Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Briance Sud Haute-Vienne