Heure du conte Saint-Germain-les-Belles

Heure du conte

Le bourg Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

La prochaine heure du conte à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir aura le plaisir d’accueillir Mahault pour de nouvelles histoires….

Pour les enfants à partir de 5 ans. .

Le bourg Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.perecastor@orange.fr

