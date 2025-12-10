Heure du conte Saint-Hilaire-en-Lignières

Heure du conte

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Un moment suspendu, poétique et envoûtant, à vivre pleinement.

Laissez-vous emporter par la magie des mots lors d’une soirée exceptionnelle dédiée aux contes pour adultes au Château du Plaix. Dans l’atmosphère intime et chaleureuse de ce lieu emblématique, nos conteurs vous feront voyager à travers récits mystérieux, histoires d’autrefois et légendes du Berry. Une parenthèse enchantée où l’imaginaire se déploie, où l’on écoute, rêve et s’évade… le temps d’une soirée. Kir berrichon et radillat viendront clôturer la soirée.

Réservation Office de Tourisme 02.48.61.39.89 .

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 22 14

English :

A suspended moment, poetic and enchanting, to be experienced to the full.

