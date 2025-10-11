Heure du conte place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

place Denis Dussoubs Bibliothèque Georges-Emmanuel Clancier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

La bilbiothèque GEM vous propose un samedi matin par mois de faire découvrir à vos enfants la joie d’écouter des comptes, des comptines, des histoires pour les plus grand et meme des chansons a destination des petites oreilles de 9 mois à 4 ans ou des plus grands. Sur inscription (places limitées). .

place Denis Dussoubs Bibliothèque Georges-Emmanuel Clancier Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 direction-bibliotheque@ville-saint-leonard.fr

