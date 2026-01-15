Heure du conte place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

Heure du conte

Bibliothèque Georges-Emmanuel Clancier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28 2026-04-25 2026-06-27 2026-07-04

La bibliothèque GEM vous propose un samedi matin par mois de faire découvrir à vos enfants la joie d’écouter des comptes, des comptines, des histoires et même des chansons à destination des enfants à partir de 4 ans.

Sur inscription (places limitées). .

+33 5 55 56 76 87 direction-bibliotheque@ville-saint-leonard.fr

L'événement Heure du conte Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-01-20