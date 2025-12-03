Heure du conte Saint-Nicolas a la médiathèque Médiathèque Saulxures-sur-Moselotte
Heure du conte Saint-Nicolas a la médiathèque Médiathèque Saulxures-sur-Moselotte mercredi 3 décembre 2025.
Heure du conte Saint-Nicolas a la médiathèque
Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Animations de Saint-Nicolas avec la présence de St Nicolas et son âne Mercredi 4 Décembre: à 10h pour les 0/3 ans, à 14h30 pour les 4 ans et +
Conte de St Nicolas Décorations de l’arbre de Noêl Apporte une carotte pour l’âneEnfants
.
Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr
English :
St Nicholas and his donkey Wednesday December 4: 10am for 0/3 year olds, 2.30pm for 4+ year olds
St Nicholas storytelling Christmas tree decorations Bring a carrot for the donkey
German :
Mittwoch, 4. Dezember: um 10 Uhr für Kinder von 0 bis 3 Jahren, um 14.30 Uhr für Kinder ab 4 Jahren
Nikolausgeschichte Schmücken des Weihnachtsbaums Bring eine Karotte für den Esel mit!
Italiano :
San Nicola e il suo asino Mercoledì 4 dicembre: alle 10 per i bambini da 0 a 3 anni, alle 14.30 per i bambini dai 4 anni in su
Racconto di San Nicola Addobbare l’albero di Natale Portare una carota per l’asino
Espanol :
San Nicolás y su burro Miércoles 4 de diciembre: a las 10 h para los niños de 0/3 años, a las 14.30 h a partir de 4 años
Cuento de San Nicolás Decorar el árbol de Navidad Traer una zanahoria para el burro
L’événement Heure du conte Saint-Nicolas a la médiathèque Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-11-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES