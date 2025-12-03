Heure du conte Saint-Nicolas a la médiathèque Médiathèque Saulxures-sur-Moselotte

Heure du conte Saint-Nicolas a la médiathèque

Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

2025-12-03

Animations de Saint-Nicolas avec la présence de St Nicolas et son âne Mercredi 4 Décembre: à 10h pour les 0/3 ans, à 14h30 pour les 4 ans et +

Conte de St Nicolas Décorations de l’arbre de Noêl Apporte une carotte pour l’âneEnfants

Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

English :

St Nicholas and his donkey Wednesday December 4: 10am for 0/3 year olds, 2.30pm for 4+ year olds

St Nicholas storytelling Christmas tree decorations Bring a carrot for the donkey

German :

Mittwoch, 4. Dezember: um 10 Uhr für Kinder von 0 bis 3 Jahren, um 14.30 Uhr für Kinder ab 4 Jahren

Nikolausgeschichte Schmücken des Weihnachtsbaums Bring eine Karotte für den Esel mit!

Italiano :

San Nicola e il suo asino Mercoledì 4 dicembre: alle 10 per i bambini da 0 a 3 anni, alle 14.30 per i bambini dai 4 anni in su

Racconto di San Nicola Addobbare l’albero di Natale Portare una carota per l’asino

Espanol :

San Nicolás y su burro Miércoles 4 de diciembre: a las 10 h para los niños de 0/3 años, a las 14.30 h a partir de 4 años

Cuento de San Nicolás Decorar el árbol de Navidad Traer una zanahoria para el burro

