Heure du conte Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons

Heure du conte Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons samedi 18 octobre 2025.

Heure du conte

Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre du festival Contes en Marches Delphine de Swardt réalisera un tour du monde des odeurs samedi 18 octobre à 10h30 à la médiathèque (salle des expositions ).

A partir de 5 ans.. Entrée gratuite.

.

Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

English :

As part of the Contes en Marches festival, Delphine de Swardt will perform a world tour of smells on Saturday October 18 at 10:30 am at the médiathèque (exhibition hall).

Ages 5 and up. Free admission.

German :

Im Rahmen des Festivals Contes en Marches wird Delphine de Swardt am Samstag, den 18. Oktober um 10:30 Uhr in der Mediathek (Salle des expositions ) eine Weltreise der Gerüche durchführen.

Ab einem Alter von 5 Jahren. Kostenloser Eintritt.

Italiano :

Nell’ambito del festival Contes en Marches , Delphine de Swardt ci condurrà nel giro del mondo degli odori sabato 18 ottobre alle 10.30 presso la biblioteca multimediale (sala espositiva).

Per bambini dai 5 anni in su. Ingresso libero.

Espanol :

En el marco del festival Contes en Marches , Delphine de Swardt nos hará dar una vuelta al mundo de los olores el sábado 18 de octubre a las 10.30 h en la biblioteca multimedia (sala de exposiciones).

A partir de 5 años. Entrada gratuita.

L’événement Heure du conte Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron