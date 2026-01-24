Heure du conte Saulxures-sur-Moselotte
Heure du conte Saulxures-sur-Moselotte mercredi 11 février 2026.
Heure du conte
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
À l’occasion de la Saint-Valentin, la médiathèque invite petits et grands à un moment tout en douceur. Les cœurs ont des histoires à raconter… Venez écouter un conte empreint d’amitié et d’amour. La séance se poursuivra par un atelier créatif spécial Saint-Valentin, pour laisser libre cours à l’imagination.Tout public
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 bibliothèque@saulxures-sur-moselotte.fr
To celebrate Valentine’s Day, the multimedia library invites young and old to a gentle moment. Hearts have stories to tell? Come and listen to a tale of friendship and love. The session will continue with a special Valentine?s Day creative workshop, to give free rein to the imagination.
L’événement Heure du conte Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-01-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES