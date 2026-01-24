Heure du conte

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

À l’occasion de la Saint-Valentin, la médiathèque invite petits et grands à un moment tout en douceur. Les cœurs ont des histoires à raconter… Venez écouter un conte empreint d’amitié et d’amour. La séance se poursuivra par un atelier créatif spécial Saint-Valentin, pour laisser libre cours à l’imagination.Tout public

0 .

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 bibliothèque@saulxures-sur-moselotte.fr

To celebrate Valentine’s Day, the multimedia library invites young and old to a gentle moment. Hearts have stories to tell? Come and listen to a tale of friendship and love. The session will continue with a special Valentine?s Day creative workshop, to give free rein to the imagination.

L'événement Heure du conte Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-01-24