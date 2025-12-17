Heure du conte signée à Selommes Selommes
Heure du conte signée à Selommes Selommes samedi 24 janvier 2026.
Heure du conte signée à Selommes
17B Rue du Bout des Haies Selommes Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 11:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Petites histoires et grandes émotions.
Heure du conte signée à Selommes. En partenariat avec le foyer occupationnel de Oucques. Venez vous initier à la langue des signes. .
17B Rue du Bout des Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Small stories and big emotions.
L’événement Heure du conte signée à Selommes Selommes a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois