Heure du conte signée à Selommes Selommes

Heure du conte signée à Selommes

17B Rue du Bout des Haies Selommes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-01-24 11:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Petites histoires et grandes émotions.

Heure du conte signée à Selommes. En partenariat avec le foyer occupationnel de Oucques. Venez vous initier à la langue des signes. .

17B Rue du Bout des Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34

Small stories and big emotions.

