Heure du conte signée Biblio’fil Boulevard des arts Mésanger

Boulevard des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 10:30:00

2025-11-22

Histoires pour les plus petits (0-3 ans)

Heure du conte sur le thème de l’automne, interprété en langue des signes par Christina Potier

Inscription conseillée. .

English :

Stories for toddlers (0-3 years)

German :

Geschichten für die Kleinsten (0-3 Jahre)

Italiano :

Storie per i più piccoli (0-3 anni)

Espanol :

Cuentos para los más pequeños (0-3 años)

