Heure du conte spécial Noël Villé

Heure du conte spécial Noël Villé mercredi 3 décembre 2025.

Heure du conte spécial Noël

rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03 11:00:00

2025-12-03 2025-12-17

Contes, musiques et chants spécial Noël, en partenariat avec l’école de musique de la MJC pour les enfants dès 3 ans.

En attendant le Père Noël viens écouter de belles histoires à la médiathèque.

Le 03 décembre pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.

Le 17 décembre à partir de 3 ans. .

rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 40 mediathequevalleedeville@alsace.eu

English :

Tales, music and carols for Christmas, in partnership with the MJC music school, for children aged 3 and over.

German :

Märchen, Musik und Lieder speziell zu Weihnachten, in Zusammenarbeit mit der Musikschule des MJC für Kinder ab 3 Jahren.

Italiano :

Racconti, musica e canti natalizi, in collaborazione con la scuola di musica MJC, per bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

Cuentos, música y villancicos para Navidad, en colaboración con la escuela de música MJC para niños a partir de 3 años.

