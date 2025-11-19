Heure du conte spéciale Bibliothèque Georges Brassens Paris

Retrouvez-nous à la tombée de la nuit, après la fermeture de la bibliothèque, pour écouter des histoires qui feront la part belle aux villes, aux campagnes et à leurs habitants…

Pour les enfants à partir de 4 ans.

Les villes et les campagnes à l’honneur !

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Sur réservation par téléphone au 01 53 90 30 30.

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T19:30:00+01:00

fin : 2026-01-24T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T18:30:00+02:00_2026-01-24T20:00:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr