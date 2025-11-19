Heure du conte spéciale Bibliothèque Georges Brassens Paris
Heure du conte spéciale Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 24 janvier 2026.
Retrouvez-nous à la tombée de la nuit, après la fermeture de la bibliothèque, pour écouter des histoires qui feront la part belle aux villes, aux campagnes et à leurs habitants…
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Les villes et les campagnes à l’honneur !
Le samedi 24 janvier 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Sur réservation par téléphone au 01 53 90 30 30.
Public enfants. A partir de 4 ans.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr