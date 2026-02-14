Heure du conte spéciale libellules, Médiathèque Le jardin de Lecture, Saint-Aignan-Grandlieu

Heure du conte spéciale libellules Mercredi 18 février, 11h00 Médiathèque Le jardin de Lecture Loire-Atlantique

L’Heure du conte, c’est le moment privilégié des enfants pour voyager dans l’univers de la lecture en écoutant des histoires captivantes. Un instant hors du temps pour s’échapper dans un monde imaginaire où ils pourront rêver et même s’émerveiller. Cette heure du conte s’insrit dans le cadre de l’exposition « Libellules, entre ciel et eau » disponible à la médiathèque à partir du 2 février.

Thème : Bzzzz… Les libellules !

Médiathèque Le jardin de Lecture 39 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

