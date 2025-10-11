Heure du conte spéciale : Lire et Faire Lire fête ses 25 ans Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Heure du conte spéciale : Lire et Faire Lire fête ses 25 ans Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris samedi 11 octobre 2025.

Le 11 octobre 2025, Lire et faire lire

donne de la voix et fête ses 25 ans. Depuis un quart de siècle,

l’association, portée par la Ligue de l’enseignement et l’Union

nationale des associations familiales, tisse des liens précieux entre

les générations à travers les livres.

Partout en France, dans les départements de métropole ou d’outre-mer, y

compris au Canada, en Suisse et en Pologne, à 11 heures précises, des

milliers de bénévoles de plus de 50 ans se rassembleront, ouvriront un

livre et offriront aux enfants une bulle de découverte, d’évasion et

d’imagination.

Pendant 25 minutes, laissons-nous porter par les histoires, écoutons les voix qui partagent, qui font voyager, qui font rêver.

Des bénévoles de l’association seront présents à partir de 10h30 pour présenter Lire et Faire Lire.

Le samedi 11 octobre 2025

de 11h00 à 11h45

gratuit

à la bibliothèque ou par téléphone

Public enfants. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

+33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/