Heure du conte spéciale Noël Médiathèque DuBouillon Nantua

Heure du conte spéciale Noël

Médiathèque DuBouillon 32 avenue du docteur Grézel Nantua Ain

Retrouvez vos bibliothécaires préférées pour la dernière Heure du conte de l’année autour de la thématique de Noël.

Petit goûter offert après le temps de lecture.

English :

Join your favorite librarians for the last Christmas-themed Heure du conte of the year.

A snack will be served after the reading.

