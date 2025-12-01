Heure du conte spéciale Noël Médiathèque DuBouillon Nantua
Heure du conte spéciale Noël Médiathèque DuBouillon Nantua samedi 20 décembre 2025.
Heure du conte spéciale Noël
Médiathèque DuBouillon 32 avenue du docteur Grézel Nantua Ain
Retrouvez vos bibliothécaires préférées pour la dernière Heure du conte de l’année autour de la thématique de Noël.
Petit goûter offert après le temps de lecture.
Médiathèque DuBouillon 32 avenue du docteur Grézel Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr
English :
Join your favorite librarians for the last Christmas-themed Heure du conte of the year.
A snack will be served after the reading.
